Acquisto stadio Maradona, è arrivata una lettera a De Laurentiis: il retroscena

Notizie Calcio Napoli - Ci sono novità per la questione stadio e purtroppo non sono positivi.

Stadio Maradona, il messaggio recapitato ad ADL

Come infatti svela Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica, la trattativa per l’acquisizione del Maradona rischia di arenarsi. Al presidente del Napoli è stata infatti spedita una lettera diplomatica del Consiglio Commissione Imoianti Sportivi firmata dal presidente Gennaro Esposito, ove c’era un invito a fissare una data di gradimento per discutere le condizioni. “Se vuole deve trattare con noi”, è in sintesi il messaggio recapitato all’imprenditore.