Dalla Spagna - Il Barcellona accelera sul mercato: 3 acquisti in arrivo, pronte due cessioni

Calciomercato Napoli - Il Barcellona è pronto a fare acquisti di mercato in vista della prossima stagione: Koulibaly, Lewandowski e uno tra Di Maria, Raphinha o Bernardo Silva. Come riportato da Fichajes.com, ora il Barcellona preme sull'acceleratore dopo l'Assemblea straordinaria di giovedì sulla situazione finanziaria del club. E' tornato l'ottimismo sugli acquisti. Imminente l'offerta per Robert Lewandowski, poi ci sarà un colpo tra Di Maria, Raphina o Bernardo Silva. Movimenti in uscita anche con il difensore Lenglet e Braithwaite, destinati ad andare in Francia. Questo può sbloccare l'affare Koulibaly.