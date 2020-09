Acerbi-Lazio, tensioni per il rinnovo! Repubblica: Napoli pronto ad accontentarlo

Calciomercato Napoli - Francesco Acerbi e il rinnovo con la Lazio, la strada si fa in salita. Ne parla La Repubblica oggi in edicola:

Francesco Acerbi non ha nemmeno atteso di svestire la maglia azzurra per rovesciare il tavolo della trattativa con la Lazio: «Ho letto cose non vere sia sull’offerta ricevuta che sulle cifre: mi aspetto il rispetto della società, se questo è l’atteggiamento forse il rinnovo non sarà più nella mia testa». Guadagna 1,7 milioni, ne vorrebbe 3, firmerebbe per guadagnarne 2,7. E qualcuno pronto a darglieli non farebbe fatica a trovarlo: Napoli (per sostituire Koulibaly) e Inter.