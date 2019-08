Accostato anche al Napoli, per Mariano Diaz prova l'inserimento il Monaco! La Roma rischia la beffa

Uno dei tanti nomi accostati al Napoli negli ultimi mesi per il reparto offensivo è quello di Mariano Diaz, talentuoso attaccante di proprietà del Real Madrid ma in uscita dal club spagnolo. Su di lui c'è da tempo l'interessamento della Roma che ha il "sì" del giocatore da diverso tempo ma che ora deve guardarsi seriamente le spalle. Come riportato da Jugones, l’attaccante ex Lione si sta avvicinando in maniera importante al Monaco, che già in passato aveva avviato i contatti con le merengues. Nelle prossime ore i capitolini dovranno accelerare le operazioni per poter anticipare il club francese.