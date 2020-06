Seguito anche dal Napoli, ora è duello Juventus-Inter per Kumbulla: i nerazzurri restano in vantaggio

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei profili più seguiti dal Napoli nei mesi scorsi per il reparto arretrato è stato certamente Kumbulla dell'Hellas Verona. Gli azzurri, però, a quanto pare si sono tirati fuori dalla corsa. A gennaio, infatti, si era raggiunto un accordo con gli scaligeri sulla base di una offerta da 21 milioni + quattro di bonus ma il calciatore temporeggiò. Adesso gli scaligeri chiedono 28 milioni più 7 bonus. Al momento i nerazzurri restano in vantaggio perché offrono, oltre a soldi, anche contropartite tecniche e la possibilità di lasciare il calciatore in prestito per un altro anno. In settimana è previsto però comunque un nuovo contatto con la Juventus per capire le reali intenzioni della società bianconera e se i contatti perlustrativi avuti precedentemente possono trasformarsi in una reale trattativa.

Marash Kumbulla Verona