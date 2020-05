Accostato al Napoli, parla l'agente di Karbownik: "Tante squadre interessate, sta giocando a livelli altissimi anche se ha solo 19 anni"

Calciomercato Napoli - Michal Karbownik, laterale mancino classe 2001 del Legia Varsavia, è uno dei nomi seguiti dal Napoli in vista della prossima sessione. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dei primi contatti con l'agente, con lo stesso procuratore dell'esterno che ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale TF20. Ecco le parole di Mariusz Piekarski:

"Ci sono tante squadre europee su di lui, parliamo d'altronde di un calciatore di appena 19 anni che sta giocando a un livello altissimo. Questo non è il momento di negoziare, ma l'interesse per lui non manca di certo"