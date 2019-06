Accostato al Napoli nelle ultime finestre di mercato, per Kostas Manolas il futuro è ancora incerto. Il difensore della Roma è ai saluti con il club giallorosso: la clausola rescissoria con il club di Pallotta è da 36 milioni di euro. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il calciatore greco non sarebbe ancora giunta nessuna offerta ufficiale sulla scrivania della dirigenza capitolina.