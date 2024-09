Accostato al Napoli, il difensore Solet è svincolato: ecco dove può finire a giocare!

Calciomercato Napoli - Se n'era parlato già in passato, accostandolo all'azzurro, attualmente il difensore francese Omar Solet, dopo quattro anni al Red Bull Salisburgo, è svincolato da dieci giorni, dopo essere finito fuori rosa a causa del mancato rinnovo. Aveva già firmato per il suo nuovo club, senza però riuscire a formalizzare l'accordo per una questione di deadline del mercato.

Negli anni scorsi si era parlato di Italia, con Inter, Atalanta, Torino e Napoli che avevano condotto dei sondaggi, tutti andati a vuoto per la richiesta altissima che ne faceva il club della Red Bull. Un valore cresciuto prima a 8 milioni, poi a 15, infine ben oltre i 20, spaventando praticamente chiunque avesse chiesto informazioni. Ecco quanto raccontato da TMW:

"La scadenza al 30 giugno del 2025 era una certezza di rimanere svincolato e di scegliere il suo prossimo step: è stato accostato anche a Borussia Dortmund, Stoccarda e Bayern Monaco, con i primi che sembrerebbero in pole position qualora finisse in Germania. D'altro canto negli scorsi mesi aveva cambiato agente per firmare con Thomas Solomon, che opera soprattutto nella Bundesliga. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci che lo vorrebbero verso l'Arabia Saudita, magari prevedendo un cospicuo assegno alla firma. Quindi Solet tornerà a giocare e ha già deciso la prossima destinazione".