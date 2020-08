Ultime calcio mercato Napoli. Tra i vari nomi accostati al Napoli per la mediana c'è anche quello di Thomas Partey dell'Atletico Madrid: il centrocampista sembra destinato a lasciare i Colchoneros ma la sua destinazione difficilmente sarà la maglia azzurra. Secondo il Mirror, è bagarre a due per il centrocampista ghanese: in Inghilterra persiste l'interesse dell'Arsenal, ma dall'Italia la Juventus è pronta ad inserirsi per regalare il giocatore a Pirlo.