Accordo Zielinski-Inter, addio già a gennaio per monetizzare? La posizione del giocatore

Calciomercato Napoli- Sarà probabilmente addio per Piotr Zielinski dopo sette intensi anni di azzurro e uno storico scudetto vinto. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, dietro il suo tentennare sulle offerte del Napoli - come accennato anche dallo stesso Aurelio De Laurentiis - c’è un’intesa raggiunta con l’Inter già da un po’.

Mercato Napoli, Zielinski via già a gennaio?

Tuttavia - aggiunge il quotidiano - sarà addio in estate a parametro zero e non a gennaio. Non pensa di andar via da subito, non ha assolutamente intenzione di abbandonare la nave così, a meno che non sia proprio la società a spingere per ottenere un piccolo indennizzo economico.