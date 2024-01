Accelerata Napoli per Mangala, presentata nuova offerta! E' il primo nome di Mazzarri

Calciomercato Napoli, potrebbe essere Orel Mangala il prossimo acquisto di questa impegnativa sessione invernale.

Mercato Napoli, si accelera per Mangala

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, il club ha presentato una nuova offerta per il mediano belga al Nottingham Forest con prestito con obbligo di riscatto da esercitare a giugno a 25 milioni di euro ma soltanto a determinate condizioni. Il giocatore, in cima alla lista di Walter Mazzarri per il ruolo di vice Anguissa, avrebbe già dato l'ok al trasferimento sotto il Vesuvio Occhio però a Barak sullo sfondo: la pista - si legge sul giornale - non è tramontata del tutto e non sono da escludere comunque sorprese.