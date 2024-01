A Perez mancava una qualità per essere perfetto, Mazzarri però voleva un altro centrale

Calciomercato Napoli - A Nehuen Perez mancava una qualità per rendere perfetto il suo identikit: non è il centrale veloce chiesto da Walter Mazzarri per il salto di qualità. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Non era Perez il centrale chiesto da Mazzarri

Lo sarebbe stato il belga Arthur Theate, 23enne belga del Rennes con un passato di buon livello a Bologna: