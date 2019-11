Youth League, Liverpool-Napoli 7-0. Il commento del club azzurro: "Elevato tasso tecnico dei baby Reds"

Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Liverpool per 7-0 nella quinta giornata di Youth League allo Stadio FC Liverpool Academy. Come recita eloquentemente il risultato, il match non ha storia anche per l'elevato tasso tecnico dei baby Reds. Al 4' il Liverpool è già avanti per il gol di Cain. Da qui si scatenano gli inglesi che in meno di mezzora segnano con Jones su rigore, Dixon-Bonner, ancora Jones e Longstaff. Si va al riposo sul 5-0. In apertura è Jones che firma la tripletta personale per il 6-0. Poi la doppietta di Longastaff che fissa il 7-0 finale.