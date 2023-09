Youth League, Braga-Napoli: segui la gara in diretta su CalcioNapoli24 a partire dalle 14:45

Il Napoli Primavera si appresta a iniziare l'avventura nella Uefa Youth League per la stagione 2023-2024. Gli azzurrini di mister Tedesco saranno impegnati oggi nella sfida contro il Braga U19, squadra fortissima in cui militano anche giocatori impiegati abitualmente dalla prima squadra portoghese. Gli azzurrini, che quest'anno giocano in Primavera 2, sono chiamati ad un compito molto arduo per l'esordio nel girone che vedrà poi le sfide contro Real Madrid e Union Berlino.

Intanto oggi alle ore 15:00 ci sarà la gara contro il Braga U19 dal campo 1 della Cidade Desportiva del Braga, complesso sportivo che comprende 7 campi e dove si allenano i futuri talenti del Braga a partire dalle squadre Under 5 fino alla squadra riserve. Su CalcioNapoli24 vi proporremo la diretta testuale del match e tutti gli aggiornamenti foto e video grazie ai nostri inviati in Portogallo.

Uefa Youth League

Braga-Napoli Primavera in diretta