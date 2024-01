Ufficiale: SSC Napoli, primo contratto per Gioielli! Blindato il capitano della Primavera

Ultime notizie: primo contratto da professionista per il Francesco Gioielli, centrocampista classe 2004 della SSC Napoli! Gioielli gioca nella Primavera del Napoli, di cui è anche il capitano, e adesso è a tutti gli effetti un calciatore professionista del club.

Lo annuncia la Football Time Agency, che detiene la procura di Gioielli: "Siamo felici di rappresentarti in questo primo importante passo per la tua carriera. Complimenti Francesco! É solo l’inizio! Ringraziamo per il prezioso lavoro di scouting del nostro Alfredo Logozzo!".