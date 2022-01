UFFICIALE - Spavone rinnova col Napoli fino al 2025: "Primo contratto da professionista, felicissimo!" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Il club partenopeo pensa al futuro ed ha siglato un rinnovo contrattuale molto importante per quel che riguarda la Primavera. Infatti, la SSC Napoli ha fatto firmare il primo contratto da professionista, e quindi il rinnovo fino al 2025, al giovane Alessandro Spavone. Primo contratto da professionista per il centrocampista classe 2004, punto fermo della formazione Primavera del Napoli, allenata da Nicolò Frustalupi. In stagione ha collezionato già 13 presenze e un gol contro il Bologna nella 1ª del campionato Primavera.

Questo lo scatto e il breve messaggio di festeggiamenti di Spavone via Instagram:

"Felicissimo di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la Ssc Napoli, ringrazio chiunque mi sia stato vicino e spero sia il primo di tanti traguardi".