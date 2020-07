UFFICIALE - La Cantera Napoli cede mister Morra alla Paganese in attesa di nuovi colpi in uscita

In attesa di cessioni importanti a club di prima fascia, la Cantera Napoli del presidente Gianluca Festa e del dirigente Francesco Montervino, ufficializza la cessione del proprio allenatore, Maurizio Morra, alla Paganese. Il tecnico sarà il responsabile di una delle categorie del settore giovanile della squadra di Pagani. Le parole del presidente Festa:

"Ringraziamo mister Morra per il prezioso supporto offerto durante la sua esperienza alla Cantera Napoli, non gli avremmo mai potuto privare uno step così importante per la sua carriera professionale. Per noi Cantera vuol dire crescere, per i calciatori ed anche per i nostri mister. In bocca al lupo".