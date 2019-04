Scuola Calcio Francesco Coco, super raduno: oltre 200 atleti e tanti top club presenti, il racconto [VIDEO CN24]

Al campo comunale di Cesa, il 10 aprile, si è tenuto un maxi raduno, organizzato dalla scuola calcio Francesco Coco al quale hanno preso parte oltre 200 ragazzi provenienti dalla Calabria, Lazio, Puglia, Marche e Campania. I calciatori hanno superato alcune fasi di preselezioni alle quali hanno preso parte circa 1200 ragazzi. Il raduno si è diviso in gare tra atleti di categoria 2005 prima e 2006 poi, per un totale di 4, oltre ad un quadrangolare tra giovani calciatori classe 2007.

L'organizzazione del maxi raduno della Coco

Lo staff della scuola calcio, oltre allo scouting e Management della Play in Sport del Dott. Sauro Catellani Dott. Fulvio Catellani e il Pres.Francesco Coco - Official, al Resp. Scouting Centro-Sud Italia Dir Sasà Varriale, hanno portato a compimento un progetto molto ambizioso. Tanti i collaboratori sportivi presenti: Claudio Fusco, Massimo Santoro, Nicola Piscitelli, Vincenzo Piemontese, Andrea Gerardo ed Ernesto Apuzzo. Oltre ai tanti club presenti attraverso i loro osservatori come: Fulvio Pea, per il Livorno, Pierluigi Bifulco per il Torino, Pasquale Ussia per l'Atalanta, Mario Zullo per la Juve Stabia, i dirigenti di Genoa, Spal, Sassuolo e tanti altri club.

Le scuole calcio presenti al raduno

Queste le scuole calcio che hanno inviato i propri atleti: Asd Francesco Coco, SSC Capua, Internapoli Kennedy, Asd Uniti per Cerignola, Assd F.lli Troise, Scuola la Ginestra, Spes Battipaglia, Basilea Barletta, Asd Gennaro Ruotolo, Etra Barletta, Progetto Europa Cesa, Posillipo Calcio, Asd Virtus Calcio Metys Sport, Libertas Vesuvio Ercolano, Dea Diana, Asd Royal Akery Acerra, Acd Boys Posillipo, Città di Cardito, Asd Marigliano, Asd Real Dinamo Calcio, Asd Cassino Calcio 1924, Sporting Club San Prisco, Vincenzo Riccio, Asd Olimpia Club S. Abate.