Primavera Napoli, Rocco: "Popovic eccezionale! Mboumbou già decisivo, Anic non parla italiano ma sa giocare" | VIDEO CN24

Dario Rocco, allenatore della Primavera SSC Napoli, ha commentato la partita Napoli-Pisa 5-1. L'allenatore ha parlato del match ma anche dei nuovi acquisti Anic, Mboumbou e del gioiellino Matija Popovic. Guarda l'intervista video di CalcioNapoli24.

Su Napoli-Pisa: "Ad inizio gara un gesto anti-sportivo. Ai ragazzi va insegnato che certe cose non si fanno. D'Angelo era nettamente sul pallone, ha avuto un infortunio muscolare abbastanza importante e a quel punto avrebbero dovuto mettere la palla fuori. Loro hanno deciso di giocare e fare gol. Per D'Angelo andranno fatti degli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

La partita si è conclusa con una rissa e tre espulsioni: "Nel finale è imbarazzare ricevere un'espulsione per un ragazzo che ha subito uno schiaffo e si è limitato a chiedere all'arbitro perché l'avversario non veniva mandato fuori. Dobbiamo concentrarci a crescere i ragazzi nel miglior modo possibile, allenarli bene e cercare di tirar su degli uomini. Bisogna rimanere lucidi perché il nervosismo non fa bene. Restare lucidi è importante. Sono stati molto bravi i ragazzi e dobbiamo continuare su questa strada. Sappiamo che con i giovani ci sono cali di tensione a volte inaspettati. Ci concentriamo sulle prossime partite".

Popovic

Popovic ha segnato 3 gol nelle ultime 2 partite, Rocco commenta: "Popovic sta bene, è un ragazzo pienamente inserito. A Bari ha fatto una partita eccezionale, oggi ha mostrato il suo valore. Sta crescendo. Bisogna avere pazienza e credere in Popovic come in tutti gli altri. Oggi è entrato Mboumbou che ha fatto anche gol, ottima prestazione pure per De Martino. Lorenzo Russo sta crescendo, oggi ha fatto una bellissima partita. Questa squadra non ha 11 titolari, ne ha un bel po'".

Mboumbou

Su Mboumbou, nuovo attaccante oggi è entrato e segnato: "È stato decisivo nel cambio. Ha portato tanta fisicità e tanta struttura. Ci aspettiamo che continui su questa strada. La base e il lavoro che è stato fatto non va macchiato. I nuovi acquisti si sono inseriti benissimo e devono continuare in questo modo".

Ivan Anic

Su Ivan Anic, giovane croato acquistato da Manna a febbraio 2025: "Anic non parla l'italiano però sa giocare a calcio. È un ragazzo valido, ha delle qualità. Fisicamente ha una bella struttura, sa giocare ed è un 2007 quindi abbiamo tempo per lavorarci e crescere un bel profilo".