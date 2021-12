Primavera Napoli, in prova un terzino sinistro 2003 ex Stoccarda e Bayern Monaco: i dettagli

Ultimissime calciomercato Napoli. Il club azzurro è al lavoro anche per rinforzare la propria Primavera, protagonista di un'ottima prima parte di stagione sotto la guida di mister Frustalupi.

Nana

Calciomercato Napoli, in prova l'ex Stoccarda Nana

Ecco quanto si apprende su Calciomercato.it a popostito di Djibril Nana, terzino sinistro classe ‘2003, in prova con gli azzurrini:

Djibril Nana è un terzino sinistro classe ‘2003 di buone prospettive, tedesco di origini camerunensi. Nel suo percorso ci sono le esperienze in settori giovanili di due club molto prestigiosi: il Bayern Monaco fino all’Under 16 e poi lo Stoccarda dall’Under 17 all’Under 19, prima che fosse svincolato.

Il Napoli ha fiutato l’opportunità, il giocatore è stato in prova nel gruppo di Frustalupi, toccherà poi ai dirigenti del club azzurro fare le opportune valutazioni e capire se puntare su questo ragazzo per arricchire la qualità sulla fascia sinistra. Non è l’unico movimento, il Napoli è sempre attento ai giovani: ha preso Duccio Toccafondi, centrocampista classe ‘2003 svincolato dall’Empoli a metà dicembre.