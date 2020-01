Primavera, le pagelle di Torino-Napoli 1-2: Vrikkis goleador, saracinesca Idasiak. Buona la prima per Angelini

Primavera, le pagelle di Torino-Napoli 1-2

Idasiak 8 - Dopo qualche uscita e tiro bloccato, un errore che regala il pareggio al Torino nel primo tempo: atterra Gonella in area e rigore per i granata. Un intervento da evitare visto che c'erano due compagni di squadra in copertura. Nonostante l'ingenuità diventa col passare dei minuti il migliore in campo degli azzurri. Ma quante parate ha fatto? Tutte decisive, questo giovane fa la differenza ed è oro colato per il Napoli Primavera.

Zanoli 6.5 - Educato e intelligente nel difendere, si oppone continuamente alle avanzate offensive del Torino.

Manzi 6.5 - Lotta per tutti i novanta minuti e nonostante il forcing continuo del Torino, il difensore azzurro riesce a vincere numerosi contrasti. Ha formato insieme a Senese una coppia formidabile.

Senese 7 - Tante le responsabilità sulle spalle di Senese, Angelini gli consegna tutti i calci piazzati: il difensore azzurro ha carattere da vendere e ques'oggi lo ha dimostrato. Inoltre cresce anche la sua maturità, carica continaumente i compagni di squadra.

Costanzo 6.5 - Nuovo ruolo, stesse certezze: schierato come terzino sinistro, il difensore dà il massimo per la maglia azzurra e la sua grinta lo dimostra. Bravo anche nell'inserirsi in fase offensiva a suon di sovrapposizioni.

Zanon 6 - Partita di sacrificio per il centrocampista, ha il compito di ripegare e cercare di limitare i danni. Riesce a concentrarsi in fase difensiva e contrastare la fisicità dei granata.

Ceparano 6.5 - Si vede poco ma si fa sentire molto in mezzo al campo, riesce a vincere molti contrasti ma in fase d'impostazione c'è da migliorare (dal 43'st Virgilio sv).

Zedadka 7 - Corre e lotta sulla sua zona di competenza, ricopre il ruolo di mezz'ala sinistra e nasce subito l'intesa con Palmieri. Cross vincente in occasione del primo gol di Vrikkis (dal 43'st D'Amato sv).

Vrikkis 8 - Nuovo ruolo ma abitudini di sempre: Angelini lo schiera come esterno offensivo nel 4-3-3 e lui firma una doppietta e sale a quota otto gol stagionali in azzurro. Il classe 2001 oltre ad essere un esterno instancabile si è rivelato anche un cinico goleador (dal 34'st Labriola sv).

Vianni 6.5 - Movimenti tra le linee e attacchi alla profondità sono le sue caratteristiche principali. Il secondo gol parte da un suo taglio alle spalle di Celesia.

Palmieri 6.5 - Con la palla al piede crea panico tra la retroguardia granata, tante iniziative e azioni partono dai suoi piedi.

All.: Angelini 7 - Debutto sulla panchina e una trasferta ostica da affrontare. Il Torino è una squadra con calciatori talentuosi che non hanno ancora trovato l'amalgama giusta. Il nuovo allenatore azzurro cerca di rimediare i danni, schiera un 4-3-3 con una squadra molto coperta in fase di non possesso. Linee di difesa e centrocampo molto strette tra di loro per cercare di subire il meno possibile. Scelta azzeccata di schierare Vrikkis e Palmieri come esterni d'attacco alle spalle di Vianni che cerca continuamente la profondità.

di Simone Scala

