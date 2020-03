Primavera, le pagelle di Fiorentina-Napoli 2-1: è crisi azzurra, si salvano solo Idasiak e Cioffi. Angelini, ora si fa dura!

Sconfitta che brucia come un macigno per il Napoli Primavera, la Fiorentina vince e allunga in classifica sugli azzurri che sembrano destinati alla retrocessione. I partenopei pagano l'aver regalato il primo tempo alla formazione di Bigica. Inutile la prodezza nel finale di Cioffi su calcio di punizione, l'attaccante azzurro manda la palla all'incrocio dei pali e firma un eurogol.

Primavera, le pagelle di Fiorentina-Napoli 2-1

Idasiak 6.5 - Si fa sempre trovare pronto quando la Fiorentina cerca la rete del vantaggio, salva in più occasioni la retroguardia azzurra. Non può davvero nulla sui due gol subiti, è assolutamente il migliore in campo degli azzurri visto che ha evitato la goleada.

Zanoli 5 - Lascia crossare Simonti con tutta tranquillità in occasione dell'1-0 della Fiorentina. Poco incisivo sulla fascia, una delle peggiori prestazioni.

Manzi 5.5 - Fascia di capitano e tante responsabilità: il difensore ha il compito di comandare la difesa. Intervento decisivo su Spalluto che nega all'attaccante viola di calciare in area di rigore (29'). Devia una conclusione di Duncan diretta in porta (33'). Sul gol di Simonti poteva piazzarsi meglio per evitare di far calciare il terzino viola. Nella ripresa sfiora il gol con u bel colpo di testa parato da Brancolini.

D'Onofrio 5 - Errore decisivo che condanna la sua prestazione: perde la marcatura su Duncan in area di rigore, errore fondamentale perché dal tiro dell'attaccante viola arriva il gol di Bianco.

Zanon 5 - Soffre la velocità dei viola sulla sua zona di competenza, inoltre è zero il suo contributo in fase offensiva.

Sami 5 - Non riesce mai a sfondare, lento e macchinoso il centrocampista azzurro (dal 26'st Bozhanaj sv).

Ceparano 5 - Sotto la cura Angelini era riuscito a far bene ma quest'oggi viene letteralmente sovrastato dalla potenza fisica dei centrocampisti della Fiorentina. Tocca pochi palloni e perde tanti contrasti.

Marrazzo 4.5 - L'approccio non è dei migliori, sbaglia tanto a centrocampo e costretto sempre a rincorrere. Si fa anche ammonire per un intervento in ritardo su Simonti (dal 1'st Mamas 5.5 - La sua assenza per motivi fisici si è fatta sentire, entra in avvio di ripresa e prova subito a fare la differenza).

Labriola 5 - Troppo poco per il suo talento, non crea nessun pericolo e Angelini decide di sostituirlo poco dopo l'inizio della ripresa (dall'11'st D'Amato sv).

Vianni 4.5 - Rischia involontariamente l'autogol nei primi minuti di gioco e inoltre perde troppi palloni importanti a centrocampo. Nella ripresa scivola a due passi dalla porta viola e si divora un gol fatto.

Sgarbi 5 - Primo tempo da spettatore non pagante, l'attaccante cerca di creare qualche pericolo nella ripresa ma viene sostituito (dal 11'st Cioffi 6 - Eurogol del giovane talento azzurro su calcio di punizione con palla all'incrocio: messaggio mandato ad Angelini per il finale di stagione).

All.: Angelini 5 - Gara fondamentale per la salvezza, sceglie il 4-3-1-2 per affrontare i viola. Lancia dal primo minuto la coppia Vianni-Sgarbi con Labriola sulla trequarti. Difesa titolare con centrocampo pesante per cercare di difendersi dalle avanzate offensive della Fiorentina. La sua squadra regala un tempo alla Fiorentina che si diverte e segna ben due gol, la colpa è anche del tecnico che come obiettivo quello di spronare i suoi calciatori dal punto di vista mentale. Continua la crisi azzurra e Angelini non riesce ancora a trovare la soluzione giusta.

di Simone Scala

