Primavera, che sorpresa! Tutto sui giovani portati in Turchia

Il Napoli è tornato da alcuni giorni dal ritiro in Turchia, ad Antalya la squadra di Luciano Spalletti ha ripreso la preparazione in vista della gara del 4 gennaio, quella con l'Inter, che sancirà il nuovo inizio del campionato 2022/2023. Tra infortuni e calciatori impegnati con le nazionali al Mondiale in Qatar, vinto dall'Argentina, Luciano Spalletti ha optato per la convocazione di alcuni giovani della Primavera, sei per l'esattezza:

Spalletti fa crescere i ragazzi della Primavera

Benedetto Barba (2003) è un difensore centrale, un pilastro per Frustalupi, che lo schiera sempre titolare. Ha qualità uniche, rendimento e disciplina sia dentro che fuori dal campo che hanno reso la convocazione molto più semplice.

Daniel Hysaj (2004), cugino di Elseid, gioca da terzino, vero, ma il suo ruolo principale è quello di difensore centrale che all’occorrenza può anche giocare in mediana.

Matteo Marchisano (2004) esterno destro a tutta fascia, fulcro delle ripartenze della Primavera. Abile e attento sia in fase difensiva che offensiva, ha uno spirito di sacrificio che lo rendono indispensabile per Frustalupi.

Alessandro Spavone (2004) ha tempi di gioco, buona copertura in fase difensiva e tiro dalla distanza pericoloso. E' diventato un punto fermo della formazione di Frustalupi.

Lorenzo Russo (2005) dotato di un tiro dalla distanza molto pericoloso, ha negli inserimenti in area di rigore avversaria, partendo da lontano, la sua qualità migliore. Il piede mancino è il preferito con un fisico che gli permette di coprire al meglio il campo.

Gennaro Iaccarino (2003) è un centrocampista moderno, bravo nella gestione della palla e nell’interdizione. Per la sua duttilità, riesce a coprire un po’ tutti i ruoli del centrocampo.

Occasione colta al volo, impegno massimo cercando di mettersi in mostra e coronando un sogno, soprattutto per chi, come Iaccarino è napoletano e tifoso del Napoli. Luciano Spalletti li ha catechizzati, dando loro le giuste nozioni per crescere e allo stesso tempo apprendere quanto più possibile. Nella amichevoli in terra turca, con Antalyaspor e Crystal Palace, l'allenatore li ha anche gettati nella mischia, per la verità l'ha fatto anche al ritorno al Maradona contro Villarreal e Lille. Chi per qualche minuto in più, chi per qualche minuto in meno, tutti hanno giocato. Barba è quello che si è messo, con Hysaj, maggiormente in mostra, evidenziando qualità che lo rendono giovane molto interessante. Disciplina si e anche discreta personalità. Con Hysaj, poi, è stato anche inserito nell'esperimento difensivo a tre che Spalletti ha provato in quei giorni.

Le dichiarazioni degli agenti di Hysaj e Iaccarino

“Iaccarino è napoletano e tifoso del Napoli quindi andare ad Antalya è il sogno che si avvera. E’ chiamato spesso ad allenarsi con la prima squadra ma eventi come questo della convocazione oppure del debutto al Maradona contro la Juve Stabia sono emozioni. Gennaro è carico per dimostrare a Spalletti che lui c’è. Far assaggiare il campo a qualche giovane che lo merita è un grande merito del Napoli. Vive un sogno, è stato accolto bene dalla prima squadra e il clima è sereno”, aveva dichiarato l'agente del classe 2003.

Così come hanno fatto eco le dichiarazioni dell'agente di Hysaj:

"Si sta mettendo in luce, ha gamba e struttura fisica. Sta trovando la sua dimensione ed ha bisogno di fare il suo percorso, è molto stimato dal Napoli e spesso lavora con la prima squadra. Credo che potrà togliersi le sue soddisfazioni, è un ragazzo mentalizzato".

Ora il ritorno a Napoli, alla ripresa del campionato ci sarà il nuovo passaggio in Primavera, con la consapevolezza di aver avuto un'importante occasione di crescita.

