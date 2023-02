Primavera, Cesena-Napoli alle 15: segui la diretta su CalcioNapoli24

Napoli Calcio - Cesena Napoli Primavera, la squadra di Frustalupi in trasferta con l'obiettivo di tornare a vincere nello scontro diretto di bassa classifica. Si torna in campo con la partita di Campionato Primavera 1 con la sfida Cesena Napoli.

Cesena Napoli inizerà alle ore 15:00 in diretta.

Cesena-Napoli Primavera, convocati Frustalupi

I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Koffi, Lamine, Marchisano, Mutanda Kasongo, Obaretin, Pesce, Rossi, Sahli, Spavone, Turi.

Dove vedere Cesena Napoli Primavera?

Cesena Napoli Campionato Primavera, dove vederla in streaming e tv? La partita sarà disponibile in diretta tv sul Canale Sportitalia e anche in streaming grazie a Sportitalia streaming.