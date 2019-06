Primavera, Baronio confermato! L'allenatore degli azzurrini lo annuncia su Instagram [FOTO]

Roberto Baronio sarà l'allenatore della Primavera del Napoli anche per la stagione 2019-2020. Lo ha confermato lo stesso allenatore su Instagram, pubblicato un post dedicato alla squadra azzurra allenata quest'anno. Un utente ha commentato riferendosi alla possibilità che Baronio potesse non rimanere a Napoli, ma lo stesso mister ha commentato "Comunque confermato" e "Sì, rimango".

Questo il post di Baronio:

"....rimarrà tutto di questo anno, vittorie, sconfitte, sorrisi, abbracci... ringrazio tutti, società, staff, e voi ragazzi miei... mi avete fatto vivere grandi emozioni, siete stati rispettosi delle mie scelte, vi siete comportati dal primo all’ultimo con grande educazione nei confronti di chi ha cercato di darvi qualcosa sotto tutti i punti di vista, spero di esserci riuscito... il vostro comportamento è dovuto anche ai vostri genitori, sempre composti e pronti ad assecondare le mie scelte, aiutandomi nelle mia gestione extra campo, e non è poco in questo momento che viviamo dove il proprio figlio è il più forte di tutti, bravi... e poi vi dico una cosa, tanto nessuno ci sente, quando venivate da me dopo un gol, credetemi, impazzivo dalla gioia ...GRAZIE ragazzi, VI VOGLIO BENE"