Primavera, le pagelle di Atalanta-Napoli 4-1: incubi per D'Onofrio e Zedadka, Mamas a rilento. Baronio da rivedere

Idasiak 5.5 - Papera in occasione del gol di Cortinovis, non riesce a bloccare il pallone in uscita e permette al numero dieci nerazzurro di segnare la seconda rete. Errore decisivo ma fa il possibile sulle altre conclusioni dell'Atalanta e son parecchie. Tripla parata al minuto 57, evita la goleada dell'Atalanta.

Zanoli 5 - Si associa alla prestazione pessima della sua squadra, difficile fermare gli attaccanti dell'Atalanta che sono in uno stato di forma eccezionale.

Senese 5 - Subisce tanto e troppo, sui calci piazzati si fa sovrastare dai calciatori dell'Atalanta. Unica nota positiva da registrare: ottima chiusura in scivolata su Ghislemi al minuto 52.

D'Onofrio 4.5 - I pericoli arrivano soprattutto sulla sua fascia di competenza complice anche la giornata no di Zedadka. Il giovane difensore azzurro non riesce a marcare Ghisleni, lo sognerà questa notte.

Vrikkis 5 - Quarantatre minuti da non pervenuto: poi si guadagna e realizza il calcio di rigore nel finale della prima frazione di gara (dal 21'st Esposito sv).

Labriola 5 - Prova a impensierire Gelmi con un calcio di punizione al limite dell'area di rigore. Per il resto della partita soffre la tecnica e la qualità dei centrocampisti orobici (dal 39'st D'Amato sv).

Mamas 4.5 - Lento e macchinoso nel gestire il fraseggio a centrocampo, si fa anticipare troppe volte dai centrocampisti avversari. Ha vistosamente sofferto il pressing asfissiante dell'Atalanta.

Marrazzo 5.5 - Con qualche fallo di troppo timbra il cartellino, i centrocampisti dell'Atalanta hanno un'intensità maggiore. Ci prova con una conclusione al volo che finisce tra le mani di Gelmi. Colpisce il palo con un tiro al limite dell'area di rigore (dal 39'st Potenza sv).

Zedadka 4.5 - Una delle peggiori prestazioni dell'esterno azzurro, Ghisleni è il suo incubo: si fa saltare un numero inquantificabile di volte.

Palmieri 4.5 - Un solo tiro nel primo tempo, troppo poco per un attaccante.

Vianni 5 - Lotta contro i difensori dell'Atalanta ma troppe volte isolato. Partita difficile anche l'attaccante che impensierisce raramente la retroguardia nerazzurra (dal 26'st Sgarbi).

All.: Baronio 5 - Sceglie di rinforzare il centrocampo contro la capolista Atalanta, mediana folta con Labriola, Mamas e Marrazzo; coppia d'attacco formata da Vianni e Palmieri. Assenti Costanzo e Manzi in difesa, sceglie D'Onofrio al fianco di Senese e Zanoli. Nei primi venti minuti il Napoli subisce tre gol, errore di approccio mentale e qualche colpa è anche di Baronio. Il fattore psicologico spetta anche all'allenatore, soprattutto con calciatori molti giovani. Lascia in panchina Sgarbi, tra i più in forma della rosa azzurra infatti quando entra prova a impensierire la retroguardia dell'Atalanta.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA