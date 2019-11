Youth League, le pagelle di Liverpool-Napoli 7-0: Marrazzo fuori ruolo, incubo Dixon Bonner per Potenza. Baronio, serve una scossa!

Youth League, le pagelle di Liverpool-Napoli 7-0

Daniele 5.5 - Quando la difesa è bucata, non può fare i miracoli. Si impegna per limitare i danni nonostante i sette gol subiti riesce a fare altre parate importanti.

Marrazzo 4.5 - Ricopre un ruolo non suo: terzino sinistro. Soffre tanto e troppo la velocità degli attaccanti del Liverpool, inoltre un suo tocco di mano regala il rigore e il 2-0 ai Reds.

Senese 4.5 - In area di rigore gli attaccanti del Liverpool hanno campo libero, non riesce a marcare gli avversari e mostra difficoltà.

D’Onofrio 4.5 - Ruolo inedito per il calciatore azzurro, abituato a giocare nella difesa a tre oppure da esterno a centrocampo. Soffre il cinismo degli attaccanti del Liverpool.

Potenza 4.5 - La differenza tecnica con i suoi avversari c'è e si nota ma un minimo di pressione e rabbia non c'è. In queste partite se non c'è grande agonismo, difficilmente si esce indenne. Infatti il suo incubo stanotte si chiamerà Dixon-Bonner che a suon di finte e dribbling ha ubriacato il difensore azzurro.

Cavallo 5.5 - Qualche conclusione a giro per impensierire Winterbottom, non riesce mai a inquadrare lo specchio di porta. Si impegna tanto, davvero uno dei pochi che si salva.

Virgilio 4.5 - A centrocampo il Liverpool fa ciò che vuole, domina in lungo e in largo. Non dà pressione, tocca raramente il pallone.

Esposito 4.5 - Si fa sovrastare dai centrocampisti del Liverpool, non riesce mai a far girare il pallone.

D’Amato 4.5 - Si vede soltanto quando viene beccato in fuorigioco. Pessimo approccio e non riesce ad aiutare Marrazzo i fase difensiva (dal 1'st Ceparano 5 - Qualche conclusione imprecisa per timbrare il cartellino).

Vrakas 5 - Qualche movimento e conclusione a sprazzi, cerca di impensierire la difesa del Liverpool (dal 40'st Sgarbi sv).

Vianni 4.5 - Assente: l'aggettivo per descrivere il primo tempo dell'attaccante. Nessuna conclusione e nessun pericolo creato alla retroguardia inglese. (dal 1'st Mancino 5 - Ottimo approccio nonostante il risultato e il dominio del Liverpool).

All.: Roberto Baronio 4.5 - La squadra è nettamente inferiore al Liverpool ed è palese ma mentalmente la squadra non c'è. Un allenatore dovrebbe anche caricare i propri calciatori. Ultimo posto in campionato e eliminazione dalla Youth League: mister, serve una scossa!

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA