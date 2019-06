Gennaro Scarlato, ex centrocampista di Napoli e Chelsea, sarà il nuovo allenatore dell'Under 17 del Benevento. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione passa dalla Beretti della Paganese al club sannita per questa nuova avventura. Il Napoli, pur avendoceli in casa, si fa scappare anche i giovani allenatori.

