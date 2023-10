Notizie CalcioHa dell'incredibile quanto successo in nazionale Under-21. Marco Nasti, attaccante del Bari, è stato escluso dal ct Nunziata dopo aver sferrato un pugno contro il compagno di squadra Matteo Ruggeri. Ruggeri, in forza all'Atalanta, avrebbe anche rimediato la frattura del setto nasale in seguito al colpo subito. A nulla sono valse le scuse del giocatore del club pugliese che è stato prontamente escluso dalla selezione italiana. Lo riporta l'ANSA.