Napoli sul 2003 Sabbar: talento marocchino con cittadinanza italiana

Calciomercato. La fuga dal Marocco, le difficoltà per arrivare in Italia e poi rimanere, ora un futuro che potrebbe vederlo ai vertici del nostro calcio. È questa la storia di Yahya Sabbar, giovanissimo talento classe 2003, attaccante marocchino con cittadinanza italiana. Nel 2011 è arrivato in Italia al seguito di suo padre Lahoussine, arrivato cinque anni prima, scappando (dalla Libia).

Calciomercato, il Napoli segue Sabbar

Messosi in mostra nei tornei giovanili e nella competizione 5V5 organizzata da Gatorade, sulle sue tracce vi sono da tempo Napoli e Verona, con cui ha già fatto un provino, ma anche Milan e Roma lo seguono con attenzione. Lo riporta Tuttomercatoweb.