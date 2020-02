Primavera, le pagelle di Napoli-Bologna 0-1: Manzi choc, Ceparano tuttocampista. Idasiak compie miracoli, primo ko per Angelini

Arriva la prima sconfitta per Angelini sulla panchina del Napoli dopo il successo corsaro contro il Torino della settimana scorsa. Ko rocambolesco per gli azzurri che pagano un errore difensivo e il cinismo del Bologna. La formazione partenopea resta in piena zona retrocessione.

Primavera, le pagelle di Napoli-Bologna 0-1

Idasiak 7 - Decisivo sin dai primi minuti, trasmette fiducia e sicurezza alla retroguardia azzurra: il giovane portiere salva la sua squadra in più di un'occasione. Non può davvero nulla sul gol di James. Nel finale di gara compie due miracoli su due conclusioni di Juwara che attestano il momento di forma e le qualità eccezionali di questo giovane portiere.

Zanoli 6 - Torna nel suo ruolo naturale, riesce a svolgere entrambe le fasi: la tecnica non manca e si vede, i suoi passaggi e cambi di gioco fanno la differenza.

Manzi 4.5 - Perde completamente la marcatura su James in occasione del gol dello 0-1, permette all'attaccante rossoblu di stoppare e calciare al volo con nonchalance. Dopo due minuti si fa anche espellere, un comportamente scioccante.

Senese 5.5 - Il difensore trascina la squadra e comanda la fase difensiva azzurra. Inoltre ha la fiducia di Angelini per tutti i calci piazzati da battere. Sul gol del Bologna poteva e doveva stringere la marcatura su Juwara e non permettergli il cross.

Costanzo 6 - Seconda partita da terzino sinistro, grinta e carattere per il giovane azzurro. Dalle sue parti marcare Juwara non è un gioco da ragazzi ma riesce a contenere il talento dell'attaccante rossoblu. Nel finale, complice anche la stanchezza, si fa dribblare da Juwara in area di rigore che colpisce la traversa sfiorando il raddoppio (80').

Zanon 5.5 - Ha la palla per segnare l'1-0 ma di piatto sbatte sui piedi Molla, poteva incidere di più (12'). Corre e lotta tanto in mezzo al campo ma deve cercare di dare più qualità alla manovra offensiva (dal 36'st Sami sv).

Ceparano 6 - Secondo partita da titolare e continua a ripagare la fiducia datagli dal tecnico Angelini. Fa girare bene il pallone e soprattutto riesce a contrastare i centrocampisti rossoblu (dal 36'st Sgarbi sv).

Zedadka 6 - Partita di sacrificio per il numero dieci azzurro, riesce a rendersi pericoloso con la palla al piede a campo aperto. Si preoccupa molto della fase difensiva, raddoppia continuamente su Costanzo per la marcatura.

Vrikkis 6.5 - Il suo momento di forma non stenta a fermarsi, assoli e dribbling per mettere in difficoltà la difesa del Bologna. Palla al piede è devastante, la sua velocità lo rende imprendibile per la retroguardia rossoblu (dal 30'st Marrazzo sv).

Vianni 5.5 - Difende palla, fa salire la squadra e attacca la profondità. Ma purtroppo i zero tiri in porta sono un dato preoccupante per un attaccante.

Palmieri 6.5 - Ottimo approccio alla partita, tanto movimento e continue sovrapposizioni per creare superiorità numeriche. Ottimo assist per Zanon che si divora il vantaggio, lo ha visto con la coda dell'occhio proprio come un fuoriclasse (12'). Cerca continuamente spunti per pareggiare i conti ma non ci riesce uscendo stremato a fine partita dal campo.

All.: Angelini 6 - Conferma il 4-3-3, modulo con cui ha vinto contro il Torino in trasferta. Inoltre il tecnico si affida agli stessi undici schierati contro i granata. Nonostante sia arrivato da poco, ha trovato l'alchimia giusta per far sì che questa squadra possa lottare per la salvezza. Non ha colpe per come è arrivata la sconfitta, un errore individuale ha condizionato la partita.

di Simone Scala

