Napoli Primavera, è Andrea Tedesco il nuovo allenatore: il profilo e l'esperienza con l'U18

Calciomercato SSC Napoli - Come anticipato qualche giorno fa da 'Giovanili Napoli', è Andrea Tedesco il nuovo allenatore del Napoli Primavera. La notizia è ormai definitiva, visto che quest'oggi il tecnico classe 1984 ha diretto il suo primo allenamento con gli azzurrini allo Stadio Piccolo di Cercola.

Si tratta di una promozione visto che il tecnico lo scorso anno ha allenato il Napoli Under 18 e quindi conosce già bene la nuova rosa. Per lui, oltre all'obiettivo promozione, lo attende una una fantastica esperienza in Youth Legue visto che la SSC Napoli è qualificata ai gironi della prossima UEFA Champions League.