Primavera, le pagelle Napoli-Fiorentina 2-2: Esposito trascinatore, gioia e dolore per Palmieri. Gaetano, la Primavera è stretta!

Pagelle Napoli-Fiorentina 2-2 campionato Primavera

Idasiak 6.5 - Attento e preciso nell'area piccola, bravo nelle uscite e nel bloccare le conclusioni degli attaccanti viola. Riuscito a toccare il rigore di Meli ma non a pararlo.

Zanoli 6 - E' un jolly in difesa, riesce a coprire tanti ruoli e Baronio si fida ciecamente di lui: inizia la partita da difensore centrale e la finisce da esterno di centrocampo.

Zedadka 6.5 - Una spina nel fianco per la Fiorentina, l'esterno azzurro colleziona un'altra ottima prestazione. Esce per i crampi dopo una prestazione atletica davvero eccellente (dal 35'st Casella sv).

Mamas 6 - Ottima la gestione del possesso palla a centrocampo, in fase difensiva si fa sovrastare dalla fisictà dei viola.

Manzi 5.5 - Soffre la velocità e i dribbling dei viola che provengono dalla sua fascia di competenza (dal 21'st Perini sv).

Esposito 6.5 - Da capitano trascina la squadra, grinta e cuore per il difensore azzurro. Preciso in fase difensiva, anticipa sempre gli attaccanti della Fiorentina.

Zanon 5.5 - Non una delle sue migliori prestazioni, non riesce a sfondare sulla sua fascia di competenza. In difficoltà sulle avanzate offensive della Fiorentina (dal 21'st Mezzoni sv).

Lovisa 6 - Lotta e corre in mezzo al campo ma in fase d'impostazione c'è da esser più precisi. In qualche occasione si fa superare con facilità dai centrocampista della Fiorentina (dal 35'st Labriola sv).

Palmieri 6.5 - Ritorna al gol dopo sei partite a secco, dagli undici metri batte con freddezza il portiere della Fiorentina. E' il suo il fallo su Gillerens in area di rigore, intervento ingenuo dell'attaccante azzurro che regala il 2-1 alla Fiorentina.

Gaetano 7 - Una settimana particolare per il talento azzurro, dall'esordio in A alla morte della nonna. Ottimo approccio, prova più volte a segnare con qualche tiro dal limite dell'area di rigore. Porta in vantaggio gli azzurri in una partita importante contro un'ottima squadra. Le azioni pericolose del Napoli partono dai suoi piedi, la Primavera gli sta stretta: merita più spazio in prima squadra.

Sgarbi 6 - E' il suo l'assist a Gaetano per la rete dell'1-0. Lotta con i difensori della Fiorentina nel difendere il pallone ma sono poche le conclusioni effettuate in porta. (dal 21'st Saporetti sv).

All.: Baronio 6 - Partita fondamentale contro una delle formazioni più forti del campionato, il tecnico conferma il 3-4-1-2: Idasiak tra i pali, autore di ottime prestazione, e solita difesa ormai consolidata. A centrocampo due novità: Lovisa e Zanon dal primo minuto. In attacco il solito trio con Gaetano alle spalle di Palmieri e Sgarbi. Scelta azzardata di lasciare in panchina Mezzoni, infatti capisce subito di doverlo inserire al 66'. Tatticamente il Napoli è sempre ben messo in campo ma certi black out devono esser evitati.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA