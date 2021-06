CN24 - Settore Giovanile, spunta un nome nuovo: potrebbe diventare l'uomo di fiducia di Edo De Laurentiis

Napoli Calcio - Il Napoli pensa al futuro della prima squadra, con Luciano Spalletti pronto a cominciare il lavoro per la prossima stagione, ma Edoardo De Laurentis non si ferma e cerca nuove soluzioni anche per il settore giovanile. Tutto fa presagire all'inizio di una nuova era per quanto riguarda il serbatoio azzurro, con Gianluca Grava che potrebbe essere candidato al ruolo di Team Manager di prima squadra. Allora, ci sono da sistemare i ruoli vacanti nel settore giovanile.

Nome nuovo per il settore giovanile del Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, nella rivoluzione potrebbe ricoprire un ruolo di responsabilità all'interno dello stesso settore azzurro, Gianluca Festa. Presidente e fondatore della Cantera Azzurra, diventerebbe uomo di fiducia del vice presidente Edoardo De Laurentiis. Si attendono novità in merito, il Napoli è al lavoro.

