CN24 - Gattuso attinge dal settore giovanile: alla seduta di questa mattina due 2004, Picardi e Carnevale

Napoli Calcio - L'emergenza in casa Napoli è elevata: tanti, troppi gli infortunati che non consentono a Gennaro Gattuso di poter lavorare sul campo nel migliore dei modi.

Picardi

Tant'è che, secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, per la seduta di allenamento di oggi, in vista della gara di domani a Bergamo contro l'Atalanta, il tecnico azzurro ha convocato altri due giovani del settore giovanile. Si tratta di Alessandro Carnevale, classe 2004, attaccante dal piede vellutato, con un trascorso nella passata stagione nella Juve Stabia, nel quale si è messo in mostra per le qualità incredibili palla al piede e autore, in questa stagione difficile, di altrettante giocate di grande importanza. Oltre ad Alessandro Carnevale, anche il difensore Michele Picardi, anche lui classe 2004, si è allenato col gruppo. Picardi, proveniente dal settore giovanile della Juve Stabia e altra scommessa vinta dal resonsabile Saby Mainolfi e dal direttore Roberto Amodio, sta bruciando le tappe, mettendosi in mostra. I due ragazzi, però, non dovrebbero essere convocati per la gara di domani.

