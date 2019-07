CN24 - Adesso c'è la firma ufficiale, l'ex Primavera Casella giocherà col Messina

Calciomercato. Il Napoli Primavera, con l'avvento di Roberto Baronio, si è rilanciato. Nel suo gruppo, difensore centrale, prelevato dalla Juve Stabia, c'è Francesco Giuseppe Casella. Nel suo passato l'esperienza al Torino, da gennaio scorso all'estate, quando i granata decisero di non riscattarlo sperando nei problemi societari della Juve Stabia che poi si è salvata e iscritta al campionato in corso di serie C, guidando tra l'altro la classifica. Andato poi qualche giorno in ritiro con Caserta, ha optato per la scelta azzurra.

Calciomercato, Casella al Messina

Come anticipato dalla redazione di CalcioNapoli24, Francesco Casella è un nuovo giocatore del Messina. Approda, quindi, in serie D. Resta un tesserato del Napoli, la formula dell'operazione è il prestito gratuito.

di Ciro Novellino

