Notizie Calcio Napoli - La Lega Serie A ha svelato oggi il calendario del campionato Primavera per la stagione 2019/20.

Il Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti” 2019/2020 prenderà il via il prossimo 14 settembre, per concludersi sabato 23 maggio 2020. Il titolo di Campione d’Italia sarà sempre assegnato al termine di una Fase Finale in programma dal 2 al 10 giugno 2020. Il Napoli esordirà in casa contro il Torino. Clicca sul file in allegato per vedere il tabellone completo.