Palmieri resta in Primavera fino a gennaio, decisivo il colloquio con Baronio e Grava [ESCLUSIVA]

Un talento di un calciatore si intravede sin da bambino e Ciro Palmieri ha saputo dimostrare di meritare la maglia azzurra. L'attaccante, nel 2013, ebbe una sontuosa offerta dal Chelsea ma la trattativa non andò in porto e il Napoli fu bravo a ingaggiarlo nell'estate del 2014. Cinque anni con la maglia partenopea cucita sul petto e il massimo impegno mostrato hanno portato a Ciro un bagaglio formato da esperienza e fiducia. Quest'anno sotto gli occhi vigili del tecnico Roberto Baronio ha disputato 28 partite in campionato, 7 reti e 4 assist. Un attaccante bravo sia nel finalizzare che nel servire ai compagni il pallone giusto.

Palmieri resta in Primavera, i dettagli

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, Ciro Palmieri resterà in Primavera almeno fino al mese di gennaio. Decisivo il colloquio con Baronio e Grava a fine campionato che hanno convinto l'attaccante a restare in azzurro. Il calciatore vestirà la maglia del Napoli fino a gennaio, poi si valuterà se girarlo in prestito oppure no.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA