ASD Micri-Ssc Napoli, continua la consolidata sinergia: 5 confermati e due nuovi tesserati, nomi e ruoli [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Prosegue senza sosta il lavoro dell'ASD Micri nel formare e sostenere i suoi giovani e talentuosi calciatori. Ancora una grande soddisfazione per il presidente Michele Visone: al terzino sinistro Salvatore Dionisio e l'attaccante Christian Raggioli, entrambi classe 2006 che hanno firmato il contratto con il Napoli per proseguire la loro esperienza in azzurro nell'Under 14, si aggiungono ai confermati Marchisano Matteo, Giannini Enrico, Nappo Antonio, Francesco Acosta e Petrone Andrea.

Calcio mercato Napoli settore giovanile, tesserati 5 talenti dall'Asd Micri

Ssc Napoli tessera cinque giovani dall'Asd Micri di Volla

Nel caso specifico, Christian Raggioli era finito sotto l'occhio attento anche di altre società sportive professionistiche come Juventus, Lazio, Sampdoria pronte ad assicurarsene le prestazioni. L'eccellente lavoro svolto dal responsabile del settore giovanile della SSC Napoli Gianluca Grava, la sua serietà e la qualità con cui il club azzurro lavora grazie anche allo scouting Emanuele Maione che ha seguito con particolare attenzione i passi di Raggioli, non ha fatto avere nessun dubbio sulla destinazione ultime dell'attaccante che ha scelto la squadra partenopea. Segno dell'ottimo lavoro di tutto il Settore Giovanile del Napoli guidato da Grava e dai suoi collaboratori, l'ASD Micri è particolarmente fiera del lavoro in sinergia costruito in questi anni e della grande crescita, supporto e attenzione che il club partenopeo dimostra nei confronti dei piccoli talentuosi.