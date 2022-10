UFFICIALE - Napoli Primavera, colpo Alastuey: finalmente l'ex Barcellona ha firmato

Jorge Alastuey da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, dove andrà a rinforzare la formazione Primavera, a caccia di innesti per risalire la china dopo le otto sconfitte incassate nei primi nove incontri della stagione tra campionato e Youth League.

Il giocatore spagnolo, che in patria chiamano "El Mago", è stato appena tesserato dal club azzurro a parametro zero dopo un lungo corteggiamento e grazie alla mediazione dell’agente Alessandro Renzi, che lavora per l’agenzia del potente procuratore spagnolo Canales.

Alastuey è stato già convocato per la sfida di domani a Cercola contro il Bologna.