Zedadka: "Napoli e i suoi tifosi sono unici, orgoglioso di questa prima stagione. Grazie a tutti"

Karim Zedadka, calciatore della Primavera del Napoli e convocato più volte da Ancelotti in prima squadra, ha scritto un post su Instagram analizzando la stagione appena conclusa.

"Stagione finita ... Ma che stagione! Prima di arrivare qui sapevo che il calcio era qualcosa di importante in questa città, ma non a questo punto. Napoli e i suoi tifosi sono unici. Orgoglioso di questa prima stagione sotto questa maglia speciale. Grazie a tutti per il supporto in questa stagione e diciamo alla prossima per nuovi obiettivi".