"Vincono con le nazionali, perdono col Napoli": tifosi azzurri sottolineano sui social

Napoli-Milan 1-3, altra sconfitta in casa per il Napoli. La terza di fila per la precisione. Sconfitta che è arrivata dopo la sosta per le nazionali, dove la maggior parte degli azzurri impiegati dalle proprie rappresentative nazionali ha brillato. Insigne, Fabian, Lozano e Mertens soprattutto. Molti tifosi azzurri sui social hanno sottolineato questo aspetto: "Vincono con le nazionali, poi tornano a Napoli e perdono giocando male". Molti sono stati i commenti di questo genere che sono stati scritti nell'immediato post partita.