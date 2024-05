Vico Equense per l'AIL, Premio Vikonos: data, orario e biglietti

Si terrà il prossimo 1 giugno alle 20.45 presso il Cinema/Teatro Aequa in Vico Equense, la terza edizione di “Vico Equense per l’AIL – Premio Vikonos: Napoli oltre i confini”.

La serata è organizzata dal Comune di Vico Equense in collaborazione con l’AIL di Napoli – Sezione Bruno Rotoli e Vikonos Web Radio/Tv, e grazie anche alla collaborazione delle associazioni, dei commercianti e delle altre istituzioni cittadine. Saranno presenti all’evento personalità illustri, che riceveranno il “Premio Vikonos: Napoli Oltre i Confini” per il loro impegno in diversi ambiti. Nella prima edizione i riconoscimenti furono attribuiti a: Peppe Miale, Gennaro Silvestro, Serena Iansiti, Simone Schettino, Dario Sansone, Gigi & Ross e Gennaro Iezzo. Nella seconda, ottennero il premio Luigi de Magistris, Maurizio de Giovanni, Paolo Ascierto, Gino Rivieccio, Miriam Candurro, Vincenzo Comunale, Gennaro Esposito e Roberto Carlos Sosa.

Ecco i premiati della terza edizione:

Flavia Matrisciano (Direttice Fondazione Santobono-Pausilipon)

Germano Bellavia (attore)

Luisa Amatucci (attrice)

Rosaria Troisi (nel ricordo del trentennale della scomparsa del fratello Massimo)

Daniela Di Maggio (mamma di GioGiò Cutolo)

Patrizio Oliva (medaglia d’oro Mosca ‘80)

Maria Bolignano (attrice)

La serata benefica, il cui incasso sarà interamente devoluto all’AIL di Napoli – Sezione Bruno Rotoli, sarà condotta dai fondatori di Vikonos, Francesco Marciano e Giovanna Castellano. Il costo del biglietto (donazione minima) é di 15€. Per info e biglietti (anche whatsapp) 0812243059.