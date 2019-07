CalcioNapoli24 ha un nuovo vicino, inaugurata ieri la nuova sede Vento Viaggi a Volla

CalcioNapoli24 ha un nuovo vicino. Ieri sera presso il centro 'Le Botteghe' c'è stata l'apertura della nuova sede 'Vento Viaggi' a Volla in via Salvatore Di Giacomo. Oltre 300 curiosi e tanti vip per il taglio del nastro. Da Sagi Rei, passando per Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi. Un'impresa di successo, con quasi 40 dipendenti su 5 sedi, che he saputo coniugare le esigenze dei viaggiatori con le nuove tecnologie. Il founder Andrea Vento è riuscito a bypassare gli influencer diventanto il miglior testimonial della sua azienda, raccontando ogni giorno le esperienze di vita in tutto il mondo e acquistando l'unica cosa che non ha valore ai giorni nostri, la credibilità. Tutto questo sfruttando nel migliore dei modi l'enorme potenzialità dei social come ogni azienda rispettabile al passo coi tempi.

Tanti auguri e un in bocca al lupo di cuore da tutta la redazione di CalcioNapoli24.it e dall'editore Salvio Passante, ad maiora!