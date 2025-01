Università Pegaso: Innovazione, Sostenibilità e Nuove Competenze nello Sport al Centro del Convegno a Roma

Lunedì 20 gennaio 2025, presso la sede dell’Università Pegaso in Piazza SS. Apostoli, 49 a Roma, si terrà un importante convegno dal titolo “Innovazione, sostenibilità, comunicazione e management nello sport: nuove competenze per nuove professionalità”. L’evento esplorerà temi di grande attualità legati al mondo dello sport, con un focus su etica, inclusione, gestione e aspetti giuridici.

L’evento avrà inizio alle ore 14:00 con i saluti istituzionali del Rettore Pierpaolo Limone, insieme a interventi di importanti esponenti dell’Università Pegaso, tra cui il Direttore del Dipartimento di Management Manlio Del Giudice, la Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza Monica Elena Fait, e il Direttore Generale David Vannozzi. Mettere insieme esperti senza perdere il faro dei valori: il convegno si pone l’obiettivo di far emergere lo stato dell’arte delle competenze richieste nel settore dello sport, ribadendo la necessità di approfondimenti sempre più specializzati e interdisciplinari. Obiettivo della tavola rotonda: raccogliere spunti e riflessioni che permettano all’Università Pegaso di confermarsi come punto di riferimento per la formazione e la specializzazione di professionisti capaci di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Il programma include tre sessioni principali, moderate da esperti di rilievo:

1. Etica, Innovazione, Sostenibilità, Inclusione e Benessere:

Interverranno la Dott.ssa Silvia Salis (Vicepresidente Vicario CONI) e la Prof.ssa Annamaria Colao (Università Federico II, Cattedra UNESCO), il Dott. Andrea Vittorio Vaccaro (Vicepresidente Vicario Emilia Romagna CONI).

2. Management, Marketing, Finanza, Comunicazione: Con contributi di professionisti come Graziano Coccettini (Virgin Active) e il giornalista Marcel Vulpis, Direttore di Sporteconomy.

3. Aspetti giuridici a un anno e mezzo dalla Riforma dello Sport: Tra i relatori, l’Avv. Salvatore Civale (Presidente Associazione Italiana Avvocati dello Sport) e l’Avv. Michele Colucci (Tribunale FIFA) e il prof.Ezio Stellato (Istituto Friedman)

Tavola Rotonda sui Grandi Eventi Sportivi:

La sessione finale vedrà la partecipazione di figure di spicco come la Dott.ssa Emanuela Ferrante (Assessore allo Sport Comune di Napoli). L’evento, organizzato sotto la guida del Comitato Scientifico dell’Università Pegaso, rappresenta un’occasione unica per riflettere sulle sfide e opportunità legate al futuro dello sport in un’ottica multidisciplinare.Così composto

Prof. Manlio Del Giudice (Promotore)

Prof.ssa Valentina Cillo

Prof.ssa Avv. Francesca Mite

Prof.ssa Avv. Maria Vittoria Bramante

Dott. Luca Scarpa

Partecipazione: L’incontro sarà fruibile sia in presenza che online. È possibile registrarsi attraverso i link indicati nel programma ufficiale. Per ulteriori informazioni: Segreteria Scientifica: Dott.ssa Martina Manzo (Università degli Studi di Torino, Università Pegaso) Email: martina.manzo@unipegaso.it Università Digitale Pegaso – Verso nuove frontiere dello sport e della sostenibilità.