A poco meno di 48 ore dalla cerimonia d'apertura delle Universiadi di Napoli 2019, sono in corso le prove dell'impianto di illuminazione, dei maxischermi e dell'impianto audio dell'impianto di Fuorigrotta. Giochi di luce meravigliosi ed effetti sonori che lasceranno tutti a bocca aperta. In allegato le coreografie luminose che andranno in scena nella serata di mercoledì 3 luglio.

