Ultime notizie calcio - L'Atalanta sta soffrendo enormemente sul campo della Salernitana. I granata, infatti, sono riusciti a tener testa agli orobici ed all'intervallo il risultato recita 0-0, con gli ospiti pericolosi solo con una iniziativa individuale di Gosens. Una furia Gasperini in panchina, per niente contento di quanto visto dai suoi uomini in questi primi 45 minuti.