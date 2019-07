UFFICIALE - Calendario Serie A 2019/2020, svelata la data del sorteggio: i dettagli

Il calendario della Serie A Tim 2019/2020 sarà presentato lunedì 29 luglio presso gli studi televisivi di Sky a Milano, con diretta televisiva su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A a partire dalle ore 18.45. Lo ha ufficializzato la Lega Calcio. Il prossimo campionato di Serie A prenderà il via sabato 24 agosto 2019 con gli anticipi e si concluderà il 24 maggio 2020. Ci saranno tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Inoltre, ci saranno 4 soste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020. Dopo un anno con le partite durante le vacanze natalizie, torna la pausa invernale che è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio. A riportarlo sono i colleghi dell'edizione online del Corriere dello Sport.