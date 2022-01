Tuttosport, Jacobelli: "Milik sul taccuino della Juve. Il Toronto renderà Insigne il più pagato"

Napoli calcio - Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"C'è un innalzamento dei contagi anche nel mondo del calcio: è evidente che va a fase alterne e siamo chiamati a convivere. MIlik? E' in prestito al Marsiglia ma di proprietà del Napoli: ed è uno dei nomi sul taccuino di Arrivabene. Morata però non si muove da Torino prima che la Juve non trovi una ounta che lo sostituisca. Morata accetterebbe il Barcellona, la Juve risparmierebbe ben 40 mln. Icardi alla Juve sarebbe complicato per le cifre chieste dal Psg che vuole una cessione a titolo definitivo. La Juve ha bisogno di un centravanti che vada in doppia cifra. Caso Insigne? Il Toronto renderà Insigne il calciatore più pagata dell'MLS. la richiesta del calciatore al Napoli è risultata incolmabile. Ora dobbiamo vedere quanto Insigne potrà essere protagonista nella Nazionale. Rispettiamo le scelte di Insigne e comprendo la delusione dei tifosi".