Troppi casi Covid, si ferma anche il basket; rinviata Napoli Basket-Fortitudo Bologna

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno si ferma il basket di serie A.

Lo ha deciso la Lega nella giornata di ieri, vista la recrudescenza dei casi Covid in tutta Italia. Le gare del 2 gennaio, infatti, valevoli per la quattordicesima giornata, sono state tutte rinviate a data da destinarsi. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero delle partite. Al Palabarbuto era di scena alle 18 Napoli Basket-Fortitudo Bologna. La società partenopea, che aveva superato l’emergenza Covid e aveva già messo in vendita i biglietti per la gara.